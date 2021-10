Criança de 12 anos volta para os braços do pai após fugir durante dois meses por recusar receber a vacina Covid

Caso ficou encerrado em tribunal mas continua na Comissão de Proteção de Menores que irá acompanhar as rotinas da menor.

Vera, a criança de 12 anos que se recusou ser vacinada contra a Covid-19, já retomou as visitas com o pai, depois dos progenitores terem chegado a um consenso em tribunal.Saiba mais no Correio da Manhã