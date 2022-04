Crime sem castigo: Burlão está identificado e tem mandados de detenção, mas burlas continuam. A história, agora na CMTV

Há cerca de um mês o Investigação CM denunciou o caso pela primeira vez, mas depois disso o burlão voltou a fazer vítimas.

É uma burla sem fim à vista: o suspeito está identificado, tem mandados de detenção e o Investigação CM até já o encontrou na morada em que reside. No entanto, nada acontece e as burlas continuam.Saiba mais no Correio da Manhã