Desaparecimentos de crianças continuam a ser investigados pelas autoridades

Para a justiça em Portugal, até prova em contrário, não estão mortos mas sim desaparecidos.

São muitas as crianças que continuam desaparecidas em portugal. Sem deixar rasto, nunca mais voltaram para casa para desespero da família. Nodesta terça-feira é mostrado tudo sobre alguns dos casos que ainda continuam a ser investigados. Para a justiça, até prova em contrário, não estão mortos mas sim desaparecidos.Conheça a história completa no site do Correio da Manhã