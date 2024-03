Desperdício de água no Sul do País já dura há 50 anos

A seca tem sido uma preocupação permanente. O Investigação CM sabe que há sistemas de rega que desperdiçam milhares de litros de água por dia.

Hoje no Investigação CM destaque para o sul do país que atravessa a pior seca de sempre. Os agricultores estão à beira do desespero, mas o Investigação CM descobriu que há água em excesso a ser desperdiçada para o mar, em Aljezur. Há também sistemas de rega a funcionarem mesmo quando está a chover. Já terão sido desperdiçados mais de mil milhões de metros cúbicos de água.



