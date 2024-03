"É um monstro em cima das casas": Moradores de Turquel e Benedita vivem com medo de postes de alta tensão

População vive há décadas com postes de alta tensão junto às casas. Muitos acreditam que estes são causadores de doenças.

No Investigação CM desta terça-feira olhamos para o desespero de quem vive em Turquel e na Benedita, em Alcobaça. Pessoas que vivem há décadas com postes de alta tensão junto às casas e com linhas elétricas a passar por cima das cabeças. O povo garante que por isso os casos de cancro e doenças cardiovasculares não param de aumentar. Os moradores exigem soluções.





