Eduardo Cabrita não foi acusado pelo MP mas família de Nuno Santos não desiste e já recorreu da decisão

Viúva Marta Azinhaga acredita que o marido ainda esteve vivo uma hora e sente-se abandonada pelo Estado.

Foi praticamente há um ano que o carro onde seguia o agora ex-ministro, Eduardo Cabrita, atropelou mortalmente um trabalhador na A6. Nuno Santos, residente no Escoural, em Évora, perdeu a vida e deixou a mulher e duas filhas. Cabrita não foi acusado pelo Ministério Público mas a família de Nuno Santos não desiste e já recorreu dessa decisão. Um ano após o acidente, apenas o condutor da viatura onde seguia o então ministro está acusado.Conheça a história na íntegra no site do Correio da Manhã.