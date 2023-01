Elevada mortalidade pode deixar amêijoa da Ria Formosa em perigo de extinção. Veja agora na CMTV

Produção em massa de ostras e alterações climáticas na base do problema.

As amêijoas e as ostras estão a desaparecer na Ria Formosa, no Algarve, e a deixar centenas de famílias de mariscadores desesperadas. Apesar de este fenómeno acontecer todos os anos em determinadas alturas, nunca se tinha vivido uma situação semelhante àquela que agora se regista. As alterações climáticas e outros fatores estão a provocar desequilíbrios que a longo prazo podem colocar a amêijoa da Ria Formosa em perigo de extinção.Leia a história completa no Correio da Manhã