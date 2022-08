Enchentes nas praias algarvias nos meses de verão obrigam ao reforço do patrulhamento

Investigação CM acompanhou, em exclusivo, várias equipas da Polícia Marítima em diferentes funções.

Nos meses de verão as praias do Algarve enchem-se de banhistas e o número de embarcações mais do que triplica junto à costa. A Polícia Marítima reforça o patrulhamento para prevenir acidentes.

Leia e veja toda a história no