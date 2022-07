Esquema de burlas com casas engendrado por advogada de Braga faz mais de 20 vítimas

Estima-se que tenha lucrado muito perto de um milhão e 200 mil euros.

Um casal de emigrantes de Vila Verde, Braga, esteve durante vários anos com as contas bancárias penhoradas devido a um empréstimo que nunca pediu. São duas das mais de 20 vítimas do esquema de burlas com casas engendrado por uma advogada da cidade para obter lucros milionários.

O esquema usado pelo menos desde 2014 até finais de 2017 pela advogada Anabela Santos Nogueira, com o marido, da sogra e até da avó do marido lesou 22 famílias, sobretudo emigrantes, mas não só.





