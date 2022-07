Ex-chefe da Juve Leo fala primeira vez sobre invasão à Academia em Alcochete em 2018

Fernando Mendes, chefe histórico da juventude leonina, faz revelações inéditas sobre o ataque e deixa críticas a Bruno de Carvalho.

A 15 de maio de 2018 Portugal ficou em estado de choque com o ataque a academia do Sporting. Quatro anos depois, Fernando Mendes, chefe histórico da juventude leonina, faz revelações inéditas aosobre a invasão a Alcochete e ataca Bruno de Carvalho a quem acusa de estar a mentir e a denegrir o seu nome.Preso em casa com pulseira eletrónica, o eterno ultra da Juve Leo diz-se magoado com o antigo presidente do sporting e nega todas as acusações.Leia toda a história no Correio da Manhã