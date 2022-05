Família de guarda prisional morta em formação de tiro vê indemnização reduzida pelo Tribunal

Formador que atingiu a tiro Carla Amorim foi acusado de homicídio por negligência grosseira.

A guarda prisional Carla Amorim morreu em novembro de 2018 após ter sido atingida pelo próprio instrutor durante uma formação de tiro, em Paços de Ferreira. A família mergulhou num luto sem fim. Agora, a revolta junta-se ao luto depois do Tribunal da Relação do Porto reduzir a indemnização a que tinha direito em 80 mil euros.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã