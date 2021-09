Família do trabalhador mortalmente atropelado por carro de Cabrita desespera

"Ainda não há pensão de morte,nem se sabe quando chegará", afirmou o advogado.

Dois meses e meio depois do acidente que envolveu o carro em que seguia Eduardo Cabrita e que matou um homem na autoestrada A6, a segurança social ainda não deu um cêntimo à família da vítima. Apesar das promessas do ministro Eduardo Cabrita, a família de Nuno Santos vive com dificuldades.



O Investigação CM falou em exclusivo com o advogado da família, que avança agora com novos dados.

