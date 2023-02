Familiares de jovens que agrediram imigrante nepalês em Olhão contam novas versões do ataque

Agressores alegam ter sido ameaçados por uma rede de tráfico de droga para cometer crimes.

Um vídeo de agressões a um imigrante nepalês em Olhão, no Algarve, tornou-se viral em todo o País, levando o Rresidente da República a tomar uma posição. Os agressores são todos jovens menores, sendo que três deles, de 16 anos, estão em prisão preventiva.Segundo os últimos dados sobre o caso que oconseguiu apurar, os menores detidos, alegam ter sido obrigados por uma rede de tráfico de droga de Olhão a roubar. Explicam as agressões brutais com a necessidade de entregarem ouro e dinheiro aos elementos, mais velhos, que os estava a obrigar a cometer os crimes.Leia a história completa no Correio da Manhã