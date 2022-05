Fome, maus tratos e falta de higiene: As queixas de deficientes que vivem no Lar Boa Vontade em Carcavelos. Veja agora na CMTV

Uma antiga auxiliar revela que morreram pessoas residentes nesta instituição, alegadamente por negligência de funcionários.

Foram esta terça-feira reveladas histórias dramáticas a partir de denúncias que chegaram à redação da CMTV. Os denunciantes são deficientes motores residentes num lar, que só acolhe pessoas com este tipo de problemas, e auxiliares que já trabalharam no local. A instituição em causa é o Lar da Boa Vontade, uma residência adaptada, em Carcavelos.Leia a história completa no Correio da Manhã