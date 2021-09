Francesco Pelle foi hoje extraditado para Itália. Conheça a história do chefe da Máfia Calabresa

Francesco Pelle, mafioso italiano conhecido como 'Ciccio Paquistão', viveu durante dois anos em Portimão.

O mafioso Francesco Pelle é um dos 30 homens mais perigosos de Itália. Viveu em Portugal durante anos a fio com uma identidade falsa, mas a Covid-19 trocou-lhe as voltas. Ficou em estado grave e foi descoberto no hospital. Agora, vai ser extraditado para Itália.

O Investigação CM conta-lhe toda a história do mafioso Francesco Pelle.

