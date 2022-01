Investigação CM | Gabriela, de 19 anos, morreu de Covid-19 cinco dias depois de ter tido alta

A mãe de Gabriela quebrou o silêncio e não tem dúvidas de que a filha estaria viva se não fosse mandada para casa.

Uma jovem de 19 anos, portadora de uma doença rara, morreu vítima de Covid-19, cinco dias depois de ter tido alta da urgência do Hospital de Braga. Antes do desfecho trágico, Gabriela Quintas deu entrada no hospital no dia 9 de dezembro com tosse, febre alta e dificuldades respiratórias e testou positivo para a Covid-19. A mãe de Gabriela quebrou o silêncio aoe não tem dúvidas de que a filha estaria viva se não fosse mandada para casa.