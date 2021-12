Recluso pintava quadros falsos a partir da cadeia em esquema de burlas em Paços de Ferreira

Polícia Judiciária do Porto desmantelou uma rede criminosa que se dedicava a vender quadros falsos de pintores de renome portugueses.

A Polícia Judiciária do Porto desmantelou uma rede criminosa que se dedicava a vender quadros falsos de pintores de renome portugueses. O que estavam longe de imaginar que o autor das pinturas era um cadastrado que estava a produzir a grande velocidade pinturas dentro do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira.Leia e veja toda a reportagem no Correio da Manhã