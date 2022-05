Irmã e tia da bebé que tinha drogas no sangue revelam drama vivido desde os primeiros meses de vida. Agora na CMTV

Menina de dois anos vai ficar mais três meses numa instituição.

A menina de dois anos, que foi encontrada num carro ao lado dos pais a consumirem drogas, no Porto, fica mais três meses protegida numa instituição. O Investigação CM recolheu testemunhos exclusivos da irmã e de uma tia paterna e revela agora todo o drama vivido por esta criança desde os primeiros meses de vida.



