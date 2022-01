João Rendeiro passou Natal e Ano Novo numa das piores prisões de África do Sul sem contactar com a mulher

Rendeiro regressa esta segunda-feira a tribunal para a primeira audiência do processo de extradição.

João Rendeiro foi 'abandonado' pela mulher. O ex-banqueiro está preso há quase um mês numa das piores cadeias da África do Sul. Osabe que, até agora, não teve qualquer contacto telefónico com a mulher. Passou o Natal e o Ano Novo sem visitas, apenas com a advogada.