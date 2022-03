'Laços solidários': Milhares de voluntários juntam-se para ajudar quem foge da guerra na Ucrânia

Refugiados ucranianos ficam surpreendidos pela onda avassaladora de apoio que receberam dos portugueses.

A guerra na Ucrânia e a onda de refugiados que cruzam a fronteira para fugir aos bombardeamentos russos está a gerar uma onda de solidariedade de Norte a Sul de Portugal. No meio de um momento difícil, os gestos de solidariedade multiplicam-se, desde comboios de ajuda humanitária a caminho da Ucrânia às campanhas de recolha de alimentos e bens de primeira necessidade. Nas fronteiras, otestemunhou o sofrimento de quem deixou uma vida para trás e recomeça agora tudo do zero nos países de acolhimento.