Lençóis são prova de que padre Humberto Gama violou mulher em Murça

Homem foi detido no dia de Natal.

Humberto Gama, o padre exorcista foi preso na manhã de Natal por suspeitas de violar uma mulher em Murça. O Investigação CM revela os mais recentes dados da investigação.



Os investigadores da PJ recolheram os lençóis da cama onde terão sido praticados os abusos sexuais. As perícias feitas no local do crime, o testemunho credível da vítima e os exames médicos foram determinantes para a aplicação da prisão preventiva.





