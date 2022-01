Lojistas dormem à porta do Centro Comercial do Bonfim, em Setúbal, para evitar despejo. Veja agora, na CMTV

Já há duas semanas que dura a 'luta' e o drama de quem recusa não receber indemnização após vida de trabalho.

Lojistas do histórico centro comercial do Bonfim, em Setúbal, estão há duas semanas a dormir na rua, à porta do centro para evitarem ser despejados. O Investigação CM acompanhou os dias e as noites turbulentas dos despejados do Bonfim, que dormem ao relento para evitarem o pior. Histórias de vida emocionantes de quem recusa não receber indemnização, depois de uma vida de trabalho.