Mãe de Jéssica, abandonada há 200 dias na cadeia, continua a adotar "postura de vítima"

Técnicas já enviaram relatório social de Inês aos juízes do Tribunal de Setúbal.

A mãe de Jéssica, a menina de três anos brutalmente assassinada há um ano em Setúbal, está presa há sete meses e até agora não recebeu qualquer visita na cadeia. Nem dos filhos nem dos pais. Oteve acesso, em exclusivo, ao relatório social de Inês. É um documento demolidor onde as técnicas afirmam que a mãe de Jéssica continua a manter uma atitude de vítima.Saiba mais no site do Correio da Manhã.