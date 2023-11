Mãe solteira com três filhos candidata-se anualmente sem sucesso a receber casa em Almada

Milene Azevedo vive num quarto com crianças menores.

Milene Azevedo, com três filhos, Sabrina, Gonçalo e Jéssica, de quatro, nove e 18 anos, vive num quarto com as crianças menores. A família monoparental candidata-se anualmente a receber uma casa em Almada, sem sucesso. Durante o processo, a autarquia incorreu em erros administrativos.