Maria da Graça foi brutalmente assassinada pelo casal com quem namorava. Recorde a história do triângulo amoroso

Depois do homicídio o casal ainda tentou esconder o corpo numa urna.

Maria da Graça foi brutalmente assassinada pelo casal com quem vivia e com quem namorava. Um triângulo amoroso que Júlio e Helena alimentaram para ficarem com o apartamento da mulher de sessenta e nove anos. Depois do homicídio ainda tentaram esconder o corpo numa urna e chegaram mesmo a contactar agências funerárias para executarem o plano.