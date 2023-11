Milhões de euros recuperados e cerca de 500 detidos em caça a carteiristas em Lisboa

Assaltantes perseguem as vítimas e assaltam-nas em plena luz do dia sem que estas se aperceberem.

A caça aos carteiristas em Portugal tem sido cada vez maior. Ao longo das últimas semanas oacompanhou as forças especiais da PSP de combate a este tipo de assaltantes na Área Metropolitana de Lisboa. Os detidos perseguem as vítimas e assaltam-nas em plena luz do dia.