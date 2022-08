Morte sem Justiça: Homem condenado pela morte do adepto italiano do Sporting Marco Finici em liberdade. Agora na CMTV

Luís Miguel Pina, condenado pela morte do adepto italiano do Sporting, Marco Finici, que perdeu a vida nas imediações do Estádio da Luz, está em liberdade e vive no Bairro do Zambujal, na Amadora. Tem como única medida de coação o termo de identidade e residência.



