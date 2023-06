O pesadelo de um jovem autista que sofre bullying na escola

Para além de autismo, Rúben sofre de transtorno obsessivo-compulsivo.

Aos 16 anos, Rúben foi obrigado a mudar de escola e nos últimos dez meses garante estar a ser alvo de bullying e agressões físicas. Estes episódios de violência terão sido os responsáveis pelos surtos violentos que levaram a um novo diagnóstico: Para além de autismo, Rúben sofre de transtorno obsessivo-compulsivo.São duas condições que tornam o dia a dia do jovem estudante e da mãe um autêntico desafio.Saiba mais no site do Correio da Manhã