"O SNS vai deixar-me morrer": Sandra luta contra cancro e medicamento que a pode salvar não está disponível

Sandra pediu acesso ao fármaco ao Infarmed em janeiro, mas até agora não obteve resposta.

Sandra Gomes tem 40 anos e luta pela segunda vez pela vida contra um cancro da mama. Há um medicamento que pode fazer a diferença entre a vida e a morte, no entanto o fármaco em causa não está disponível para este tipo de cancro no Serviço Nacional de Saúde e são precisos milhares de euros para ter acesso a este medicamento no privado.