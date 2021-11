Padre de Viseu acusado de enviar mensagens de teor sexual a menor tentou acordo com a família da vítima

Padre Luís Miguel tentou um acordo com a família do rapaz que exigiu que deixasse de exercer o sacerdócio mas o pároco não aceitou essa condição.

O Investigação CM sabe que a diocese de Viseu, com a bênção do bispo, pressionou o vice-presidente da câmara para mover influências para que não fosse apresentada queixa contra o padre Luís Miguel, que enviou mensagens de teor sexual a um menor de 14 anos.

A igreja não queria estar associada a mais um escândalo sexual. O padre Luís Miguel tentou um acordo com a família do rapaz que exigiu que deixasse de exercer o sacerdócio mas o pároco não aceitou essa condição.



