População revoltada com ruído de empresas construídas perto de casas em Setúbal e Palmela

A População do Pinhal Novo e do Alto da Guerra, em Setúbal, está a ser alvo de tortura: os moradores das duas localidades vivem atormentados pelo ruído extremo de empresas que se instalaram a escassos metros das próprias habitações. A maquinaria pesada e ruidosa em funcionamento 24 horas por dia destruiu a paz de dezenas de famílias.Veja a reportagem completa no Correio da Manhã.