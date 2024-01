Chefe do Estado-Maior da Armada e da Autoridade Marítima Nacional alerta que fortuna poderá ser utilizada para subornar civis e membros da autoridade.

Três mil toneladas de haxixe produzido no Norte de África entram anualmente na Europa através da costa portuguesa e espanhola. As autoridades dos dois países estimam que o tráfico deste tipo de droga movimente cerca de 70 mil milhões de euros, o que corresponde a um terço do PIB português.