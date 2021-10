Psicólogo Eduardo Sá emite pareceres usados em tribunal sem ouvir partes envolvidas ou avaliar menores

A CMTV confrontou a ordem dos psicólogos sobre a queixa que foi feita contra o psicólogo há cerca de um ano.

Eduardo Sá é uma referência no mundo da psicologia e da psicanálise. Muitos dos seus pareceres, usados em litigios entre pais em tribunal, em que no meio está sempre uma criança, são controversos do ponto de vista do que são consideradas as boas prácticas de um psicólogo. Eduardo Sá faz pareceres unilaterais, sem ouvir todas as partes envolvidas e sem ter avaliado ou sequer conhecido a criança, cuja a vida, o tribunal terá que decidir.Leia e veja a reportagem na íntegra no Correio da Manhã