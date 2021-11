Quartos arrendados por estudantes universitários são pagos a peso de ouro. Conheça este "negócio milionário"

Há quem consiga ganhar vinte mil euros por mês, um lucro de 240 mil euros ao ano a alugar quartos a estudantes.

Assim que chegam a Lisboa, os estudantes universitários enfrentam a primeira dificuldade: encontrar um quarto para arrendar. Os quartos são pagos a peso de ouro e as condições deixam muito a desejar.

Neste Investigação CM revelamos-lhe o negócio milionário do aluguer de quartos a estudantes universitários. Há quem consiga ganhar vinte mil euros por mês, um lucro de 240 mil euros ao ano a alugar quartos com casa de banho e cozinha partilhada. O negócio é feito sem recibo e com poucas ou nenhumas regras contra a Covid-19.