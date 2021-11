Sem-abrigo apoiado por Marcelo cometeu dois homicidios em Ponte de Lima

Carolino, alcunha pela qual é conhecido, viveu durante três anos debaixo de viadutos na cidade do Porto.



Leia e veja a reportagem na íntegra no Leia e veja a reportagem na íntegra no Correio da Manhã

Manuel Fernandes viveu durante três anos debaixo de viadutos na cidade do Porto. Uma visita do Presidente da República, em outubro de 2020, atirou este sem abrigo para a ribalta. Hoje já tem casa. Aos 64 anos está a reconstruir a vida e tenta apaziguar as feridas de um passado de crimes e mortes. Carolino, alcunha pela qual é conhecido, matou duas pessoas à facada.