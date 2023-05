Sonhavam com as passerelles e com o mundo da televisão. Conheça o esquema que lesou várias pessoas

Inês Nunes promovia formações no mundo da moda, da representação e da publicidade que não chegavam a ser concluídas.

Mais de 60 pessoas foram lesadas com formações no mundo da moda, da representação e da publicidade. Os castings de sonho foram realizados pela atriz Inês Nunes e divulgados nas redes sociais. Tinham um custo de 300 € por pessoa e, dizia a atriz, eram promovidos pela agência Blast e Face Models, o que não correspondia à verdade.