Surto de legionella matou 15 pessoas em Matosinhos, mas Ministério Público arquivou o caso

Famílias e doentes com sequelas apontam críticas à justiça portuguesa.

O Investigação CM desta segunda-feira dá a conhecer história de famílias que perderam os mais próximos para um surto de legionella que vitimou mortalmente 15 pessoas, em Matosinhos. Mais de três anos depois, o Ministério Público (MP) decidiu arquivar o processo. As famílias das vítimas mortais e de todos aqueles que ficaram com sequelas graves, devido à bactéria, não escondem a revolta por não existirem culpados. Joaquim Ferreira, de 85 anos, foi a primeira vítima moral. Os sintomas surgiram pouco depois de uma ida a uma unidade hospitalar. A filha, Raquel, exige respostas e critica a justiça.