“Olhar a diversidade com muita naturalidade”: Rui Massena e a sua vida como maestro

À conversa com o ‘Língua Mãe’ o maestro Rui Massena dá-se a conhecer desde que começou a tocar piano com cinco anos e se tornou maestro com 27 anos. O homem que herdou do pai o talento para a música, o maestro Jorge Costa Pinto também participou no programa desta semana.