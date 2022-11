“Um trabalho que traz tanta gente”: Amélia Muge fala sobre o seu novo disco “Amélias”

‘Língua Mãe’ esteve à conversa com Amélia Muge, a cantora que descobriu o canto feminino em África. No programa desta semana, também se dá a conhecer o fotógrafo do 25 de abril, Alfredo Cunha, o fotojornalismo que retrata o país.