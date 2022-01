Esquecidos e abandonados: Casas degradadas na Margem Sul do Tejo afetam centenas de famílias

Parques habitacionais geridos pelo Estado e pelas autarquias continuam a apresentar carências graves.

O primeiro sinal de degradação e insegurança é identificado logo à entrada do bloco N, do bairro da Estrada dos Álamos, no Laranjeiro. Uma porta frágil, sem trinco, permite um acesso fácil ao interior do prédio que não tem iluminação em nenhuma das partes comuns.As marcas de desgaste multiplicam-se à medida que subimos em direção ao 3º andar, onde nos espera Elisabete Senra, de 55 anos. À primeira pergunta, a mulher que vive no Laranjeiro há mais de duas décadas não consegue conter as lágrimas."Tenho a casa numa lástima. A água que começou a escorrer na casa de banho está agora a infiltrar-se em várias divisões. Comecei a queixar-me aos serviços da Câmara Municipal de Almada em 2018 mas, até hoje, apesar das promessas, ninguém me resolveu os problemas."