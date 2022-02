Guerra Colonial: A viagem de regresso a casa dos militares mortos no Ultramar

Soldados Aquilino Gonçalves, António Lopes da Silva e António Vitoriano perderam a vida no conflito e os seus corpos ficaram em África.

Otília Gonçalves ainda não tinha nascido quando a família recebeu em mão um telegrama a anunciar a morte do irmão na guerra colonial em Angola. "Sua Excelência Ministro do Exército tem o pesar decomunicar o falecimento do seu filho 2º cabo 1/61 Aquilino da Silva Gonçalves ocorrido em Angola por acidente. Transladação impossível. Sua Excelência apresenta as mais sentidas condolências."

