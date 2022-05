CM e CMTV nas trincheiras da guerra na Ucrânia: Civis vestidos de militares defendem a sua terra

Trocaram a roupa civil pela farda de voluntários e, comandados por militares de carreira, fizeram recuar invasores.

O vento que sopra dos lados do Dniepre é suave e as nuvens deixam espreitar alguns raios de sol por entre o pinhal. A tranquilidade é interrompida pelas pancadas de um martelo, intercaladas pelo cravar de uma picareta. Os soldados ucranianos continuam a reforçar, consolidar e a ampliar as inúmeras trincheiras que formam a linha defensiva em redor de Kiev.São mais de 400 e escondem-se entre os extensos pinhais que circundam a capital da Ucrânia.