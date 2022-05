Marta, a menina-milagre que vive com duas balas na cabeça

Ex-namorado tentou matá-la em 2015, mas ela sobreviveu. disseram que nunca voltaria a andar, mas já consegue.

Após ter sido baleada pelo ex-namorado, que lhe deu dois tiros na cabeça e lhe matou a prima por ciúmes em abril de 2015, Marta Nogueira prometeu não desistir. Jurou a si própria que ia superar-se e que um dia voltaria a ter uma vida. O Correio da Manhã e a CMTV conheceram esta menina-milagre há três anos… nessa altura mal andava. Na Maia, dava então os primeiros passos na fisioterapia, sonhava um dia caminhar sem muletas. Sonhava voltar a ser autónoma, mas o sonho não parecia mais do que uma utopia nessa altura.Conheça a história completa no site do Correio da Manhã