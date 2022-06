Rio de Onor: O mesmo povo, uma aldeia espalhada por dois países

Costumes comunitários perdem-se na noite dos tempos, perpetuados por moradores ciosos das suas memórias, rodeados por uma paisagem deslumbrante.

É o povo de cima e o povo de baixo. A mesma aldeia, dois países, um rio a separar os povoados. Já não é como antigamente, mas ainda subsiste como aldeia comunitária. Rio de Onor de Portugal e Rio Onor de Castilha - do nosso lado a começar lá para os confins da serra de Montesinho, no concelho de Bragança. Onde o espanhol e o português se misturam e dão origem a um dialeto único.