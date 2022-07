Depois do 'inferno' das chamas, o renascer das cinzas: Grandes incêndios deixaram rasto de destruição no País

Alvaiázere é uma das localidades em que a população mais sofreu.

Casas, empresas, máquinas agrícolas e até viaturas. Nada escapou ao fogo que lavrou no Centro do País. Alvaiázere é uma das localidades em que a população mais sofreu.Com a tristeza no rosto e de lágrimas nos olhos, Isaurinda Carmo olha para o que restou depois do fogo. Ficou o mais importante: As vidas, a casa e os animais.Saiba mais no Correio da Manhã