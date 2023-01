Órfãos da guerra na Ucrânia

Associação Fight for Freedom, na Roménia, já criou oito centros de acolhimento para crianças e jovens ucranianos.

A guerra na Ucrânia está a provocar uma catástrofe humanitária no leste da Europa. Milhares de crianças perderam os pais no conflito armado. Mais de um milhão de menores fugiram ou foram deslocados dos sítios onde viviam, para outros locais e países.



Na Roménia, bem perto da fronteira, há uma associação humanitária cristã que desde o primeiro momento tem prestado apoio aos refugiados. Chama-se Fight for Freedom (Luta pela Liberdade) e desde o início da guerra já criou oito centros de acolhimento para crianças e jovens ucranianos.





Um desses centros, onde os enviados especiais da CMTV estiveram logo no primeiro mês de guerra, foi transformado num verdadeiro orfanato.

Quase um ano depois, esta associação, liderada por um campeão de luta greco-romana, continua a resgatar órfãos na Ucrânia.



