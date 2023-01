Anocas, a jovem que vive desde os dois anos uma aventura oncológica onde o amor é o seu principal medicamento. Veja na CMTV

Do ponto de vista clínico não era possível que esta menina sobrevivesse até aos dez anos, mas Anocas já tem 17.

Anocas vive desde os dois anos com um tumor cerebral, que não é operável e que não pára de crescer. Do ponto de vista clínico não era possível que esta menina sobrevivesse até aos dez anos, mas Anocas superou as espectativas e já tem 17.Saiba mais no Correio da Manhã