Não perderam a vida na guerra, mas vieram mutilados para a vida. Veja agora na CMTV

António Neves tinha 23 anos. A comissão estava no fim e no horizonte a vontade de concluir o curso de Engenharia de Eletrotecnia e Máquinas que deixara pendurado para cumprir o serviço militar. Ainda para mais casava daí a três dias, no dia 27 de julho de 1972, na Angola onde vivia desde os 5 anos. Mas no dia 24, ao tentar neutralizar uma armadilha no mato, ela deflagrou sem ter em conta os sonhos que ficavam por cumprir. Naquele momento – e para a vida – António ficou cego e perdeu as duas mãos.Saiba mais no Correio da Manhã