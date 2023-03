O sémen precioso de um touro chamado ‘Ouro’

Pesa cerca de 800 quilos e é o único macho reprodutor da Raça Bovina Algarvia, que chegou a ser declarada extinta.

'Ouro' é atualmente o único macho reprodutor capaz de cobrir de forma natural uma vaca da sua raça", confirmou à 'Domingo' João Campos, veterinário da Associação de Criadores de Gado do Algarve. Este bovino "tem um valor incalculável porque neste momento é o único que está pronto para a fazer reprodução". Já foram recolhidas 200 amostras do seu sémen que serão usadas em inseminações artificiais. Ricardo Correia trata do 'Ouro' desde que ele chegou à quinta que é propriedade da Câmara de Silves. Já acompanhou algumas ações de recolha de sémen, que nem sempre foram fáceis de realizar. "Uma vez vieram tirar-lhe sémen e levei um coice. Foi um bocado doloroso. Quando os veterinários vêm cá tratá-los eles sentem-se um bocado apertados", recordou o tratador, que confessa que conversa com os animais porque "eles gostam desse carinho".