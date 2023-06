Comunidade Vida e Paz: Anjos da noite zelam pelos que não têm casa

Desde o fim da década de 80 que a Comunidade Vida e Paz ajuda sem-abrigos e pessoas com problemas de adição a drogas ou álcool.

Joaquim Santos é um lutador e sobrevivente. Toxicodependente, mas agora, com 53 anos, é o rosto da esperança e superação. Caiu e levantou-se. Como a maioria daqueles que lutam contra qualquer adição. Sóbrio há 18 anos. Assume que tem medo de uma recaída porque para isso "basta estar limpo", como contou à equipa de reportagem da revista ‘Domingo’."Reconstruir sentidos da vida", este é o lema que a Comunidade Vida e Paz segue com rigor. É a principal missão de quem se entrega, todos os dias, de coração e alma à causa.Veja a reportagem no site do Correio da Manhã